Две девочки из Ижевска завоевали награды в музыкальном конкурсе онлайн-лагеря для всех регионов страны

Фото: МТС

МТС подвела итоги музыкального конкурса летней смены онлайн-лагеря в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». Среди победителей, выбранных среди талантливых детей со всей России, оказались сразу две школьницы из Ижевска. Анастасия Ситникова выиграла поездку на двоих на шоу любимой звезды, а Екатерина Белослудцева - фирменные гаджеты и мерч «Поколения М».

Лагерь в формате онлайн проходит до 31 июля в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М». В лагере организовано несколько смен и каждая длится одну неделю, но участвовать подростки могут в любом количестве смен лагеря, чтобы продемонстрировать свои работы. Творческие мастер-классы открыты для любого подписчика телеграм-канала «Поколение М» — инновационный подход к организации всероссийского онлайн-лагеря обеспечивает его доступность для всех. Занятия ведут известные артисты и блогеры, выбирает победителей жюри проекта, состоящее из звездных наставников. Каждую неделю победители конкурсов лагеря, которых выберет звездное жюри, могут выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live.

«Наш онлайн-лагерь — еще одна возможность весело и с пользой провести летние каникулы в привычной и удобной для подростков цифровой среде. Благодаря такому формату дети из любой точки республики получают новые возможности для творческого развития и смогут пообщаться с блогерами и звездными наставниками. Это отличный шанс для подростков попробовать свои силы в новых видах творчества, получить уникальный опыт. А еще это хорошая возможность найти новых друзей и единомышленников из других регионов», — рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.

О программе «Поколение М»

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта – pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

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