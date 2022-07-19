В Удмуртии сохраняется опасность гроз с градом

Вечером и ночью 19 июля, а также днем 20 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Вечером и ночью 19 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра
«При грозе - усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах - ливни, град», - добавили в ведомстве.
Опасность гроз сохранится и днем 20 июля.
Жителей призывают учитывать погодные условия и быть осторожнее. Напомним, для вызова экстренных служб следует звонить по номеру 112.
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