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Здоровье19 июля 2022 13:49

Вирусолог рассказал о подвиде коронавируса «кентавр»

Ранее в Москве выявили первые 5 случаев заболевания этим подвидом
Дмитрий Коренев
Известно, что «кентавр» очень заразен, но, вероятно, менее опасен, чем предыдущие штаммы

Известно, что «кентавр» очень заразен, но, вероятно, менее опасен, чем предыдущие штаммы

Фото: Амир Закиров

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о первых пяти заболевших новым подвидом коронавируса «кентавр» в Москве.

«Это говорит о том, что он прорвался к нам и будет распространяться довольно быстро. Хотя о том, насколько он опасен, пока преждевременно говорить», — отметил он (цитата по RT)

По словам специалиста, новый подвид, вероятно, менее опасен, чем предыдущие штаммы ковида. При этом известно, что «кентавр» очень заразен.

«Нас ожидает вспышка в августе — сентябре. Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев», — добавил вирусолог.

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