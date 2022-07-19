Вирусолог рассказал о подвиде коронавируса «кентавр»

Известно, что «кентавр» очень заразен, но, вероятно, менее опасен, чем предыдущие штаммы Фото: Амир Закиров

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о первых пяти заболевших новым подвидом коронавируса «кентавр» в Москве.

«Это говорит о том, что он прорвался к нам и будет распространяться довольно быстро. Хотя о том, насколько он опасен, пока преждевременно говорить», — отметил он (цитата по RT)

По словам специалиста, новый подвид, вероятно, менее опасен, чем предыдущие штаммы ковида. При этом известно, что «кентавр» очень заразен.

«Нас ожидает вспышка в августе — сентябре. Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев», — добавил вирусолог.

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