В Удмуртии СК проводит проверки по фактам утопления трех человек

В водоемах Удмуртии утонули еще 3 человека. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Удмуртии проводятся доследственные проверки по фактам утопления трех человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Так, в 13:00 в пруду у деревни Вторчино было обнаружено тело 22-летнего местного жителя. Установлено, что 18 июля выпивший молодой человек поехал на велосипеде в магазин за добавкой, по дороге решил искупаться в пруду и утонул.

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

«Велосипед погибшего обнаружен на берегу, телесные повреждения на теле погибшего отсутствуют», - говорится в сообщении.

Еще два случая утопления произошли в Завьяловском районе. Так, 16 июля двое мужчин отдыхали на пруду в деревне Истомино. Один из них прыгнул в пруд с дамбы и, вероятно, ударился головой о бетонные плиты, в результате чего погиб. Его тело нашли только 19 июля.

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

«Пруд является пожарным, установлено множество табличек с уведомлением о запрете купания, но мужчины проигнорировали предупреждение», - отметили в ведомстве.

Еще один мужчина утонул в пруду деревни Якшур вечером 18 июля. Установлено, что данный пруд оборудован пляжем, однако мужчина что о купался в месте, где это запрещено, будучи при этом нетрезв.

В рамках проверок осмотрены места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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