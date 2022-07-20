Жительница Ижевска перевела мошенникам более полумиллиона рублей

62-летняя жительница Ижевска обратилась в полицию с сообщением о хищении у нее денежных средств на общую сумму 555 тыс. руб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

62-летняя жительница Ижевска обратилась в полицию с сообщением о хищении у нее денежных средств на общую сумму 555 тыс. руб., сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Неизвестный представился пенсионерке сотрудником правоохранительных органов и заявил, что на ее имя пытались незаконно оформить кредит. Звонивший убедил пенсионерку, что предотвращения данной операции и дальнейшего задержания злоумышленников, ей необходимо оформить «зеркальный кредит».

Женщина перевела кредитные денежные средства и личные сбережения на общую сумму 555 тыс. руб. на указанный ей счет. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Когда пожилая ижевчанка поняла что произошло, она обратилась в полицию.

Отделом по обслуживанию территории Устиновского района СУ УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

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