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Общество20 июля 2022 9:47

Удмуртия поставила в пять регионов России 963 тонны огурцов

И 13 миллионов штук листового салата
Дмитрий Коренев
Образцы продукции проходили лабораторную экспертизу

Образцы продукции проходили лабораторную экспертизу

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С начала года Удмуртии поставила с одного из сельхозпредприятий в пять регионов России 13 миллионов штук листового салата и 963 тонны огурцов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Пермскому краю и Удмуртии.

«Управлением досмотрено 13,329 млн шт. салата и 962,9 т огурцов. Продукция вывозится в Самарскую, Оренбургскую, Кировскую области, Республику Татарстан и Пермский край» - пишет новостной портал.

Перед отправкой образцы продукции проходили лабораторную экспертизу. В результате исследований в 750 штуках листового салата и в 40 кг огурцов обнаружили карантинный организм - западный цветочный трипс (насекомое, которое высасывает сок из листьев, цветов стеблей и плодов и переносит различные заболевания).

Зараженную вредителем продукцию уничтожили

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