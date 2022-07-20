13-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир пострадали в столкновении с «Ниссаном» в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В минувший вторник, 19 июля, на перекрестке улиц Советская и Андронова в селе Дебесы произошла дорожная авария с участием двух подростков. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 20 часов 20 минут 13-летний водитель мопеда со своим 14-летним пассажиром столкнулись с автомобилем «Nissan».

Столкновение произошло, когда 13-летний подросток, двигаясь по второстепенной полосе не предоставил преимущества в движении автомобилю «Nissan» под управлением 37-летнего мужчины.

Водитель и пассажир мопеда получили травмы, им оказана разовая медпомощь.

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