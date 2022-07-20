Гороскоп на 21 июля: Рыбы обретут любовь, Девы наладят отношения с друзьями

Рыбы обретут любовь
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ОВЕН
Не теряйте надежду даже в самые мрачные дни. Все плохое пройдет и забудется. Раны заживут, а любимые не покинут и позаботятся о вас.
ТЕЛЕЦ
Дела начнут отнимать все больше времени. Не берите на себя слишком много. Разделите обязанности с коллегами, чтобы быстрее и качественнее выполнить поставленные задачи. Будьте лидером.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодня вам потребуется быть уверенными в себе и своих решениях. Если вы уже выбрали курс – придерживайтесь его. Четкие планы помогут вам в достижении задуманного.
РАК
Раки, не закрывайтесь от внешнего мира. Перемены уже наступили, вам следует принять их. Разделите переживания с близкими. Диалог с другом – это ваш способ адаптироваться к новому.
ЛЕВ
Звезды советуют Львам проявлять осторожность и осмотрительность во время принятия бытовых решений. Примите советы от близких, вам пригодится взгляд со стороны.
ДЕВА
В жизни Дев начинается светлая полоса. Самое время наладить отношения с обиженными на вас друзьями. Этот шаг укрепит вашу связь на долгие годы.
ВЕСЫ
Перед вами встанет выбор: чувства или дела. Не спешите кидаться в крайности, найдите для себя баланс в сочетании. Так и дела пойдут в гору, и на личном фронте все наладиться.
СКОРПИОН
Все дела будут сделаны в срок, но не принесут удовлетворения. Звезды советуют Скорпионам провести время в домашней обстановке, откинуть будничную суету и отдохнуть.
СТРЕЛЕЦ
Сегодня вам стоит очень осторожно относиться к своим словам в отношении окружающих. Не стоит давать непрошенных советов или кого-то вызывать на откровенность. Обратите внимание на свои ошибки и поговорите о них с близким другом.
КОЗЕРОГ
Природное упрямство Козерога стоит направить в мирное русло. Обратите внимание на своих подопечных. Только вы сможете привести их к новым высотам профессионализма и при этом получить свою выгоду.
ВОДОЛЕЙ
Смена деятельности пойдет Водолеям на пользу. Взявшись за то, о чем раньше и не думали, вы обретете новые навыки, которые, понадобятся в будущем.
РЫБЫ
Рыбы ощутят невероятный прилив эмоций, когда на их чувства будет дан взаимный ответ. Окунитесь с головой в трепетные чувства, забудьте о суете. Ваше счастье уже на пороге.
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