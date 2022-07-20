Житель Удмуртии задержан по подозрению в сексуальном насилии

Вечером 17 июля этого года обвиняемый, потерпевшая и трое других знакомых распивали спиртные напитки на природе Фото: Амир Закиров

В Можгинском районе Удмуртии по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении 37-летней женщины задержали местного 41-летнего жителя, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, вечером 17 июля этого года обвиняемый, потерпевшая и трое других знакомых на природе распивали спиртные напитки. Опьянев, мужчина напал на девушку и надругался над ней, применив силу.

Он уже признал свою вину в совершенном преступлении. Расследование дела продолжается.

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