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Общество20 июля 2022 14:30

64 факта незаконной рубки леса выявили в Удмуртии за полгода

Сумма ущерба составила более 20 млн рублей
Антон Андреев
Задокументированы семь фактов контрабанды лесопродукции на сумму свыше 11 млн рублей

Задокументированы семь фактов контрабанды лесопродукции на сумму свыше 11 млн рублей

Фото: Архив КП

В Удмуртии с начал года выявлено 64 факта незаконной рубки лесных насаждений, а сумма ущерба по уголовным делам составила более 20 млн руб. Также задокументированы семь фактов контрабанды лесопродукции на сумму свыше 11 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

С 15 марта по 31 апреля зафиксировано 19 фактов перевозки древесины без сопроводительных документов, по ним составили 7 административных протоколов.

За нарушения в области безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 253 водителя, перевозящих лес и лесопродукцию.

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