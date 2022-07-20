64 факта незаконной рубки леса выявили в Удмуртии за полгода

Задокументированы семь фактов контрабанды лесопродукции на сумму свыше 11 млн рублей Фото: Архив КП

В Удмуртии с начал года выявлено 64 факта незаконной рубки лесных насаждений, а сумма ущерба по уголовным делам составила более 20 млн руб. Также задокументированы семь фактов контрабанды лесопродукции на сумму свыше 11 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

С 15 марта по 31 апреля зафиксировано 19 фактов перевозки древесины без сопроводительных документов, по ним составили 7 административных протоколов.

За нарушения в области безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 253 водителя, перевозящих лес и лесопродукцию.

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