Лучших легкоатлетов наградили на «Ижстали»

Фото: «Ижсталь»
На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в рамках празднования Дня металлурга прошла легкоатлетическая «огненная» эстафета, которая входит в зачет заводской спартакиады по 13 видам спорта.
Эстафета состояла из трех мужских и одного женского этапов. В ней приняли участие девять команд.
Фото: «Ижсталь»
В первой группе победу одержала сборная производственной, коммерческой и сбытовой служб благодаря мощному финишному спурту члена сборной завода по легкой атлетике Ксении Лобастовой. Лидировавшие до последнего этапа прокатчики заняли второе место. Третье – у спортсменов цеха калиброванного проката.
Фото: «Ижсталь»
Во второй группе уверенно победили легкоатлеты ремонтной службы. Серебро завоевала команда транспортного цеха, бронза досталась сборной дочернего общества «Ижсталь-ТНП».
Легкоатлетическая эстафета укрепила лидирующие позиции сборной производственной, коммерческой и сбытовой служб и команды ремонтников в итоговом зачете спартакиады. Но за второе и третье место в оставшихся четырех видах спартакиады ожидается упорная борьба в обеих группах.
Фото: «Ижсталь»
Фото: «Ижсталь»
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