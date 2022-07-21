Лучших легкоатлетов наградили на «Ижстали»

Фото: «Ижсталь»

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в рамках празднования Дня металлурга прошла легкоатлетическая «огненная» эстафета, которая входит в зачет заводской спартакиады по 13 видам спорта.

Эстафета состояла из трех мужских и одного женского этапов. В ней приняли участие девять команд.

Фото: «Ижсталь»

В первой группе победу одержала сборная производственной, коммерческой и сбытовой служб благодаря мощному финишному спурту члена сборной завода по легкой атлетике Ксении Лобастовой. Лидировавшие до последнего этапа прокатчики заняли второе место. Третье – у спортсменов цеха калиброванного проката.

Фото: «Ижсталь»

Во второй группе уверенно победили легкоатлеты ремонтной службы. Серебро завоевала команда транспортного цеха, бронза досталась сборной дочернего общества «Ижсталь-ТНП».

Легкоатлетическая эстафета укрепила лидирующие позиции сборной производственной, коммерческой и сбытовой служб и команды ремонтников в итоговом зачете спартакиады. Но за второе и третье место в оставшихся четырех видах спартакиады ожидается упорная борьба в обеих группах.

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

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