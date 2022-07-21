В Удмуртии борщевиком Сосновского заросло более 500 га сельскохозяйственной земли

Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность и устойчив к неблагоприятным климатическим условиям Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В Удмуртии борщевиком Сосновского заросло больше 519,2 га земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Так, в Балезинском районе борщевик распространился на площади в 428 га, в Дебесском районе - на 18,4 га, в Воткинском - на 3,0 га, в Увинском - 69,8 га.

В отношении собственников заросших земель объявлены предостережения.

Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность и устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, к тому же ядовит для человека.

За ликвидацию этого растения в разных местах отвечают разные ведомства: на землях населенных пунктов эта обязанность на органах местного самоуправления, а вот на сельскохозяйственных землях и частных участках за ликвидацию отвечают собственники или арендаторы.

Борьба с растением возможна как химическим, так и механическим способом посредствам выкапывания стеблекорня растений. Целесообразно использовать его в борьбе с молодыми, не цветущими особями.

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