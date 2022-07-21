Кинопарковка вновь откроется в Ижевске 22 июля

Фото: Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, второй год подряд трансформирует стоянку у торгового центра в кинотеатр по другим правилам. Все желающие смогут приехать на своем автомобиле и посмотреть фильмы с друзьями и близкими. Доступ на киносеансы будет свободным для клиентов всех мобильных операторов.

В Ижевске кинопарковка Tele2 начнет работу 22 июля в 20:00 у ТЦ «Мой Порт». Показы запланированы ежедневно, зрители увидят на большом экране фильмы с высоким рейтингом от видеосервиса Wink.

Показ всех кинолент будет организован на высокой скорости мобильного интернета от Tele2, что позволит зрителям убедиться в качестве связи оператора. Звук будет транслироваться по радиоканалу в FM-диапазоне. В этом году посетители кинопарковки увидят больше семейного и зрелищного кино.

В расписании на первую неделю: приключенческий экшн с элементами детектива «Иллюзия обмана»(16+), драма «Все деньги мира»(18+) с Марком Уолтбергом, завораживающая «История Дэвида Копперфилда»(12+), основанная на реальных событиях «Легенда номер 17»(6+), а также боевики «Джон Уик 3»(18+) и «Агент Ева»(18+) с Джессикой Честейн и Джоном Малковичем.

Предварительная регистрация не нужна, можно приехать до начала сеанса и занять любое свободное место. Гости кинопарковки увидят 30 фильмов разных жанров, расписание сеансов доступно на сайте проекта. Абонентов Tele2 ждет приятный бонус – порция поп-корна в подарок. Кинопарковка будет работать до 7 августа по адресу: ул. Кирова 146, ТЦ «Мой Порт».

Андрей Кутьев, директор ижевского филиала Tele2:

«Второй год подряд мы запускаем проект «Кинопарковка», чтобы разнообразить досуг ижевчан и показать им возможности мобильного интернета Tele2, с помощью которого транслируется видеоконтент в нашем кинотеатре под открытым небом. Как и прежде, посмотреть фильмы могут все желающие, главное успеть занять место на парковке до начала показа. На каждый сеанс одновременно могут приехать более 70 машин, мы приглашаем в автокинотеатр всех желающих вне зависимости от того, услугами какого оператора они пользуются».

В столице Удмуртии проект реализуется при поддержке торгового центра «Мой Порт» и видеосервиса Wink.