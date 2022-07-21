Гороскоп на 22 июля: Овнам могут помешать старые конфликты, Стрельцам стоит открыться ветру перемен

Стрельцам стоит открыться ветру перемен Фото: Диля Ахмадишина

ОВЕН

Старый конфликт даст о себе знать. Не дайте эмоциям разрушить ваше настоящее. Уделите время второй половинке, реализовав свои романтические идеи. Подарите друг другу новые моменты счастья.

ТЕЛЕЦ

Тельцы проявят себя во всей красе. Дела идут в гору, а семейные неурядицы пройдут. Пора уделить внимание хобби и отдохнуть от суеты.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют Близнецам избегать обмана. Ваша хитрость может обойтись вам слишком дорого. Нет причин пытаться скрыть свои ошибки. Вас поймут, и вы избежите тяжелых последствий.

РАК

Будьте спокойны. Все мечты, что вы построили в своем мире, рано или поздно выйдут в реальность. Ваша судьба, которую вы ждете, скоро найдет вас. Не бойтесь заговорить с ней.

ЛЕВ

Львы поймали творческую волну. Поэтому дайте себе свободу выражения и наслаждайтесь даже самыми скучными из дел. Помните: пока вы счастливы – удача на вашей стороне.

ДЕВА

Поддерживать друзей важно. Но не забывайте о себе. Если вас тяготят чужие переживания, не бойтесь сказать об этом. Только так вы сохраните душевное равновесие.

ВЕСЫ

Вам ничто не помешает осуществить задуманное. Не отвлекайтесь на шепот за спиной. Нет ничего приоритетнее исполнения вашей цели на сегодня. А все остальное сбудется.

СКОРПИОН

Работа важна для вас, но ваша семья нуждается в вашем внимании. Уделите ей немного времени. Общение поможет поддержать духовную близость и гармонию.

СТРЕЛЕЦ

Откройте свое сердце навстречу ветру перемен. Начните действовать. Поиск своего места в мире принесет Стрельцам много удивительных открытий и раскроют возможности, о которых вы сами не могли подумать.

КОЗЕРОГ

Практичность в выборе занятий должны пойти на пользу Козерогам только в том случае, если эти занятия не связаны с делами. Вместо поиска выгоды уделите время личностному росту. Помните, настоящее богатство у вас внутри.

ВОДОЛЕЙ

Ваша улыбка и манера общения нравятся людям. Не стоит удерживать себя от соблазна общения. Ваши тайные воздыхатели только и ждут вашего внимания. Сегодня ваш шанс найти любовь.

РЫБЫ

Не стоит идеализировать людей вокруг себя. Ваши ожидания могут быть обманчивы. Новых знакомых проверяйте делом, так будет проще понять их истинные намерения. Честные товарищи останутся рядом с вами надолго.

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