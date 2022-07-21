Грандиозный КАВЕР FEST впервые пройдет в Ижевске

23 июля в 18:00 на стадионе «Зенит» состоится уникальное мероприятие, которое проводится в России одним из первых, – фестиваль КАВЕР FEST. Сразу 70 музыкантов из 14 известных кавер-коллективов исполнят 55 знаменитых зарубежных и русских хитов. А еще зрители увидят фаер-шоу, большой фейерверк, байкер-шоу и выступление команды чирлидинга. Подробности о предстоящем событии рассказали организаторы в эфире радио «Адам» (104,5 FM, 12+).

На сцену одновременно выйдут все 14 групп – вместе они исполнят шесть песен. Слушатели насладятся звучанием множества инструментов: будут играть бас-гитара, акустическая гитара, барабан, флейта, скрипка, виолончель. Какие именно композиции исполнят музыканты – секрет, который станет приятным сюрпризом для зрителей.

«Фестиваль имеет колоссальный размах и большой потенциал. Я был на репетициях и слышал это богатое звучание многих-многих инструментов. В фестивале участвует очень много талантливых молодых исполнителей. На таких фестивалях звучат мировые и российские хиты, которые знает абсолютно каждый. Эти песни на слуху», – делится исполнитель и творческий деятель Антон Францев.

Мероприятие будет частично благотворительным. В частности, бесплатно на концерт смогут попасть дети до 12 лет, а также некоторые другие посетители.

«Для детей с инвалидностью вход будет бесплатный по приглашениям – сейчас мы по спискам развозим пригласительные билеты. И отдельная категория – это наши герои сегодняшнего дня, ребята, которые вернулись со спецоперации на Украине. Недавно Совет отцов и Родительский комитет встречали их. Им также мы делаем подарок – приглашаем бесплатно на данное мероприятие», – рассказала Юлия Гершман, директор по региональному развитию УРО «Опора России».

На благотворительность будут направлены и средства, вырученные с продажи билетов на КАВЕР FEST. Они пойдут на благотворительную акцию, проводимую совместно Советом отцов, Родительским комитетом Удмуртии и региональным отделением общественной организации «Опора России». На эти деньги купят гуманитарную помощь, которую отправят на Украину.

«Надо уметь отдыхать, и я считаю, что это прекрасная возможность увидеть наши коллективы, поддержать детей, поддержать многодетные семьи, придя на наш фестиваль. Таких событий на самом деле проводится немного, но они проводятся. Это и есть те нужные фестивали, на которые нужно ходить и которые нужно поддерживать», – отметила Татьяна Федорова, председатель комитета по информационным технологиям УРО «Опора России».

Цена: билеты на КАВЕР FEST стоят от 700 рублей, приобрести их можно на сайте «Борис Билет». В день мероприятия цена билета составит 800 рублей. Когда и где пройдет: Ижевск, 23 июля в 18:00 на сцене стадиона «Зенит».

Кто выступит: KENNEDY PARK, «Камичи», «Альварес», «Серебряный молоток», My bad, «ОРКЕСТР ДЗЕН», ВИА «Картина», «Время пришло», «Больше чем три», «Эксперимент», Parkway (Парквэй), «Без комментариев», «Грязный город» и «Бриллиант’s».

Что исполнят: 55 знаменитых зарубежных и русских хитов (70 % произведений будут русскими).

ИП Рубиновский Борис Александрович. ОГРН 304183136300052. УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 409–89.

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