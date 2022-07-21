Омбудсмен Волынец предложила ставить на учет граждан, ранее лишенных родительских прав

Ирина Волынец предложила вести наблюдение за родителями, которых ранее лишили родительских прав Фото: Архив КП

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила вести наблюдение за родителями, которых ранее лишили родительских прав, с целью защиты вновь рожденных детей. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение Волынец, направленное в Госдуму и министерство просвещения РФ.

Омбудсмен пояснила, что ей часто приходится сталкиваться с историями, когда родители, ранее лишенные родительских прав, рожают после этого новых детей, жестоко с ними обращаются и наносят увечья вплоть до смертельных. По мнению Волынец, постановка таких граждан на межведомственный учет могла бы исправить ситуацию.

«Как уполномоченный по правам ребенка, считаю необходимым вести наблюдение за родителями, лишенными родительских прав, в отношении вновь рожденных детей. Прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной постановки их на межведомственный учет», — цитирует RT текст обращения.

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