В Ижевске с 25 июля изменится расписание пригородного автобуса №470

Автобусы пригородного автобусного маршрута №470 начнут ходить по новому расписанию Фото: Архив КП

В Ижевске с 25 июля автобусы пригородного автобусного маршрута №470 будут ходить по новому расписанию, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Для удобства пассажиров АО «ИПОПАТ» перенесло утренние рейсы в будние дни», – говорится в сообщении.

С учетом внесенных изменений от остановки «Сельхозакадемия» автобусы будут отправляться по следующему расписанию:

Будние дни: 07:00, 18:30;

Суббота: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00;

Воскресенье: 08:30, 09:30, 16:00, 17:00, 18:00.

От остановки «С/о Радуга»:

Будние дни: 07:30, 19:00;

Суббота: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 16:30, 17:30, 18:30;

Воскресенье: 09:00, 10:00, 16:30, 17:30, 18:30.

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