До +27 °С обещают в Ижевске 22 июля

В столице Удмуртии ожидают кратковременные дожди 22 июля. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +25…+27 °С. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Ночью ожидается туман. Температура воздуха составит +10…+12 °С.

Хорошего вам дня!

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