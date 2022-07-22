В Воткинске рабочие обнаружили гранату

В Воткинске рабочие нашли гранату во время земляных работ 21 июля. Фото: пресс-служба администрации Воткинска

21 июля в ходе земляных работ в Воткинске, на перекрестке ул. К. Либкнехта и Робеспьера рабочие нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

На место вызвали все оперативные службы города, а также саперов Росгвардии.

Граната оказалась муляжом. Фото: пресс-служба администрации Воткинска

После всех проверок и изучения найденного предмета выяснилось, что это муляж гранаты Ф-1, для учебы.

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