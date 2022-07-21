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Общество21 июля 2022 17:13

Жителей Удмуртии предупредили о тумане в ночь на 22 июля

Стоит соблюдать осторожность
Дмитрий Коренев
В ночь на 21 июля местами по Удмуртии ожидается туман

В ночь на 21 июля местами по Удмуртии ожидается туман

Фото: Архив КП

В ночь на 21 июля местами по Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на предупреждение от регионального Гидрометцентра.

«Планируя поездку, учитывайте погодные условия», - просят в ведомстве.

Напомним, для вызова экстренных служб следует звонить по номеру

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