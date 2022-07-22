В Удмуртии задержали мужчину, напавшего на прохожих с бейсбольной битой

В поселке Яр задержан 26-летний местный житель, которого подозревают в нападении на прохожих. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В поселке Яр задержан 26-летний местный житель, которого подозревают в нападении на прохожих. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, инцидент произошел вечером возле продуктового магазина.

Установлено, что нетрезвый подозреваемый обратил внимание на двоих прохожих – 37-летнего мужчину и 19-летнего молодого человека.

«К незнакомцам у подозреваемого возникло спонтанное чувство неприязни – он достал из личного автомобиля биту и ею нанес им побои. После чего скрылся.», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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