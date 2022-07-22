В трех пришкольных лагерях в Удмуртии использовались просроченные продукты

Нарушения устранили, а девять должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Прокуратура Кизнерского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в организации питания пришкольных лагерей Бемыжской, Вичурской и Старокармыжской школ, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
«Установлено, что в лагерях при указанных школах в ходе приготовления пищи для детей использовался запрещенный уксус, продукты ненадлежащего качества и с истекшим сроком годности», - говорится в сообщении.
Кроме того, суточные пробы приготовленных блюд отбирались не в полном объеме и с нарушением установленных требований, а в помещении пищеблока была выявлена посуда со сколами и инвентарь без маркировки
По итогам проверки прокурор района внес представления в адрес руководителей образовательных учреждений. Нарушения устранили, а девять должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Начальники пришкольных лагерей привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Каждого оштрафовали на 3 тыс. руб.
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