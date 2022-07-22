В Удмуртии за сутки выявили 29 случаев коронавируса

Выздоровели 10 человек Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 8 человек. Об этом утром 22 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 1 640 тестов на коронавирус, выявлено 29 новых случаев. В числе заболевших 4 ребенка до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 10 человек.

На утро 22 июля 823 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 36 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 5 человек — в тяжелом состоянии, из них 3 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 913 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 714 пациентов. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 143 жителя региона. Из них 559 385 прошли оба этапа вакцинации. 174 032 жителя республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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