Гороскоп на 23 июля: Тельцам не стоит бояться осуждения, Скорпионам поможет легкий флер мечтательности

Скорпионам поможет легкий флер мечтательности Фото: Диля Ахмадишина

ОВЕН

Взгляните судьбе в глаза и встретьте ее, как старого друга. Настал момент кардинальных перемен, которым не стоит противиться. Все будет хорошо. Доверьтесь судьбе и ловите момент.

ТЕЛЕЦ

Присмотритесь к своим ошибкам под другим углом. Они давно преобразились в ваш успех, который вы не заметили. Поэтому не бойтесь осуждения и поверьте в себя.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов понятие «любовь» имеет двойственное значение. Не стоит слишком сильно расслабляться в ее объятьях. Проявите осторожность, дайте себе время понять новые чувства, чтобы не ранить ни себя, ни вашего партнера.

РАК

Жизнь Раков ускоряет свой темп. Но не стоит волноваться. Звезды советуют оставаться в течении и решать проблемы по мере их поступления. Нечто важное ожидает вас далеко впереди.

ЛЕВ

Проведите это время с пользой, помогая близким. Именно ваши действия позволят им побыстрее избавиться от затянувшихся проблем в жизни. А вы получите море новых эмоций.

ДЕВА

Череда удачных совпадений не заставит себя долго ждать. Проявите жизненную активность и сконцентрируйте себя на своей цели. Вы не заметите, как придете к ней.

ВЕСЫ

Не стоит пытаться изменить мир под себя и навязать ему свои правила. Почувствуйте его движение и отдайтесь ему, чтобы поймать удачу за хвост.

СКОРПИОН

Сегодня отличный день для Скорпионов-романтиков. Легкий флер мечтательности привлечет к вам долгожданное внимание вашей второй половинки. Вы сможете встать на путь к построению длительных и плодотворных отношений.

СТРЕЛЕЦ

Неожиданно свалившееся дело наложит на вас небывалую ответственность и стресс. Не опускайте руки. Вы будете вознаграждены, а ваша работа поможет многим.

КОЗЕРОГ

Сегодняшние дела можно отложить ради собственного удовольствия. Расслабьтесь. Все, что нужно было сделать – вы уже сделали. Насладитесь жизнью.

ВОДОЛЕЙ

Прежде чем отправляться на отдых, завершите все свои рабочие планы. Вполне возможно, что отложенное на потом дело вылезет в самый неподходящий момент и потребует незамедлительного решения.

РЫБЫ

Проявите к окружающим больше терпения. Ваши идеи довольно необычны для понимания окружающих, и им нужно время. Не переживайте, вам будет оказана необходимая помощь.

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