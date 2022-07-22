Жителя Ижевска подозревают в краже коровника

В одной из деревень Завьяловского района пропал коровник. Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

В Удмуртии 39-летний житель Ижевска подозревается хищении здания коровника возле одной из деревень Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

Установлено, что злоумышленник разрешил кирпичное здание с помощью тяжелой техники.

Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

«Основную часть кирпича он вывез, намеревался распорядиться им по личному усмотрению», - говорится в сообщении.

Ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершенная в крупном размере». Подозреваемого отпустили под подписку невыезде.

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