В Ижевске закроют движение по улице Лихвинцева около военкомата

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23 июля в Ижевске будет проводиться замена трубопроводов на улице Лихвинцева в районе республиканского военкомата (Зенитная, 2а). Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», в связи с этим движение транспортных средств на данном участке будет закрыто.

«На время работ с 9:00 до 21:00 на этом участке будет закрыто движение транспорта, организована временная схема расстановки дорожных знаков», - говорится в сообщении.

Все мероприятия согласованы с городской администрацией и ГИБДД. Жителей просят отнестись ко временным неудобствам с пониманием.

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