Рядовой и старший лейтенант из Удмуртии погибли на Украине

21 июля в Удмуртии простились еще с двумя уроженцами республики, погибшими в ходе специальной военной операции Фото: Архив КП

21 июля в Удмуртии простились еще с двумя уроженцами республики, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Так, в Воткинске проводили в последний путь рядового Илью Пушкарука. В Уве прошли похороны старшего лейтенанта Алексея Сапожникова.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей в ходе выполнения специальной военной операции, рядовой Илья Пушкарук и старший лейтенант Алексей Сапожников представлены к ордену Мужества посмертно», - говорится в сообщении.

Помощь их семьям оказывается в полном объеме. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших бойцов.

Редакция «КП – Ижевск» присоединяется к соболезнованиям.

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