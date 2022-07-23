До +28 °С обещают в Ижевске 23 июля

23 июля в Ижевске будет жарко. Фото: архив
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +26…+28 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит +12…+14 °С.
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Студентка из Ижевска прошла в финал конкурса «Мисс Туризм России»
Рядовой и старший лейтенант из Удмуртии погибли на Украине