7 жителей Удмуртии госпитализировали с коронавирусом за последние сутки

За сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: архив

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 7 жителей Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 1606 тестов на коронавирус, выявлено 30 новых случаев. В числе заболевших 4 ребенка до 14 лет, 6 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

11 человек выздоровели, их выписали.

Летальных случаев нет.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 943 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.163 725 человек выздоровели. 4 047 человек скончались.

На утро 23 июля 846 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 37 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести. 6 человек — в тяжелом состоянии, из них 3 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получил 699 143 жителя региона. Из них 559 385 прошли через оба этапа вакцинации. 174 032 жителя республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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