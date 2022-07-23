Грозы обещают в Удмуртии 23 и 24 июля 2022 года

23 и 24 июля ожидается ухудшение погодных условий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

23 и 24 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Жителей призывают учитывать погодные условия и быть осторожнее.

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