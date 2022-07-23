Гороскоп на 24 июля 2022 года: Рыбам грозит хаос, Овнов будут очаровывать, а Тельцов заставит задуматься детский смех

Гороскоп на день для всех знаков зодиака. Фото: архив

ОВЕН

Овны, сегодня вас очарует противоположный пол. Постарайтесь не попадаться на лестные слова и уловки. Выбирать спутника лучше по его поступкам.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, ваш день будет наполнен детским смехом и веселыми играми. Детский праздник, парк развлечений заставит вас задуматься о чем-то важном.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, вам пора немного отдохнуть от работы и посвятить время творчеству. Кажется, вы начали забывать это прекрасное чувство наслаждения от творчества.

РАК

Раки, сегодня не стоит торопиться. Спешка может привести к большим неприятностям.

ЛЕВ

Львы, сегодня вам следует разобраться в своих желаниях. Не стоит играть с сердцами людей. За это вы можете дорого заплатить в будущем.

ДЕВА

Девы, сегодня вам следует быть внимательными к своему кошельку. Он будет часто теряться, что заставит вас понервничать.

ВЕСЫ

Весы, аккуратнее сегодня с холодной водой. Есть вероятность простудиться и попасть в больницу.

СКОРПИОН

Скорпионы, сегодня вам стоит надеяться только на себя. Если вы будете ждать помощи, то останетесь ни с чем.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня все будет даваться очень легко. Вы успеете сделать много важных дел и даже отправитесь на спонтанное свидание

КОЗЕРОГ

Козероги, сегодня вам стоит как следует выспаться. Недостаток сна может испортить ваше настроение и планы.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, вы сегодня будете самыми счастливыми. Вокруг вас будет царить атмосфера любви и тепла.

РЫБЫ

Рыбы, если вы задумали грандиозную вечеринку, то следует все внимательно продумать, чтобы все не обернулось хаосом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известная исполнительница Светлана Сурганова выпустит песню, написанную участниками ижевского проекта «Учучуду»

Как знаменитости из Удмуртии проводят свой летний отпуск