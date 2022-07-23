Врач-сомнолог рассказал о причинах кошмаров

Если человек находится довольно часто в стрессовом состоянии, то кошмары могут стать частыми. Фото: архив

Врач-сомнолог Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, объяснил RT как кошмары влияют на качество нашего сна.

По словам эксперта, сновидения, в частности кошмарные, — это переработка полученной информации.

Он объяснил, что в нашей голове происходят различные процессы такие как формирование долговременной памяти, адаптация к окружающей среде, поиск решений, что делать дальше.

«Поэтому, проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся», — рассказал врач.

Он считает что, если человеку во сне приходят кошмары с разными сюжетами, то их можно воспринимать как «некий адаптационный элемент».

Но, если человек находится довольно часто в стрессовом состоянии, то кошмары могут стать частыми и уже «истощать нервную систему, быть навязчивыми».

Бузунов считает, что это самый плохой тип кошмаров. Его часто описывают в фильмах: человек попадает в автокатастрофу, а ему потом каждую ночь снится, как он попадает в эту автокатастрофу.

Мозг возвращается к этой ситуации, не может к этому привыкнуть, не может найти решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого ответа.

Сомнолог поясняет, что это уже проблема, которая может стать причиной тревоги, депрессии, и это основание для того, чтобы обратиться к специалисту.

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