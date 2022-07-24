Жара до 30 °С и местами кратковременные дожди ожидаются в Ижевске 24 июля

Погода на воскресенье в Ижевске Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 24 июля в Ижевске ожидается переменная облачность.

Температура воздуха днем составит около +28..+30 °С. Местами вероятны небольшие кратковременные дожди и грозы. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +16 °С, снова возможны дожди. Ветер изменит направление на западное, его скорость снизится до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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