27 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки

За сутки в Удмуртии ковидом заразились двое детей младше 14 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро воскресенья, 24 июля, в Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились двое детей младше 14 лет и 11 пожилых граждан старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализированы трое жителей.

Девять человек выздоровели и выписались.

Летальных случаев вновь не отмечалось.

В общей сложности по состоянию на утро 24 июля в Удмуртии зарегистрирован 167 970 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 163 734 человека выздоровели и 4 047 человек скончались (у 3 847 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 846 человек заболевание протекает в легкой форме, 36 заболевших находится в состоянии средней степени тяжести и шесть – в тяжелом состоянии. Трое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 699 143 жителя региона, 559 385 человек получили второй компонент вакцины. 174 032 жителя прошли ревакцинацию.

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