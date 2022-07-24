Возле школ и детсадов Ижевска установят новых 10 искусственных неровностей

Искусственные неровности помогут снизить скорость движения машин Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

10 новых искусственных неровностей до конца октября появятся рядом с ижевскими садиками и школами, об этом сообщил на официальной станице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Лежачие полицейские» обезопасят школы на следующих улицах:

- Переулок Северный (школа № 5);

- Переулок Широкий (школа № 27);

- Улица Кунгурцева;

- Улица Самсонова (школа № 81);

- Улица Шишкина (Гуманитарный лицей);

- Улица Нагорная (детский сад № 215);

- Улица Т. Барамзиной (школа № 16);

- Улица Металлистов (детский сад № 50);

- Улица Депутатская (гимназия № 6);

- Улица Нижняя (школа № 62).

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