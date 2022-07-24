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Общество24 июля 2022 12:33

Возле школ и детсадов Ижевска установят новых 10 искусственных неровностей

Они появятся до конца октября текущего года
Екатерина АРДАШЕВА
Искусственные неровности помогут снизить скорость движения машин

Искусственные неровности помогут снизить скорость движения машин

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

10 новых искусственных неровностей до конца октября появятся рядом с ижевскими садиками и школами, об этом сообщил на официальной станице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Лежачие полицейские» обезопасят школы на следующих улицах:

- Переулок Северный (школа № 5);

- Переулок Широкий (школа № 27);

- Улица Кунгурцева;

- Улица Самсонова (школа № 81);

- Улица Шишкина (Гуманитарный лицей);

- Улица Нагорная (детский сад № 215);

- Улица Т. Барамзиной (школа № 16);

- Улица Металлистов (детский сад № 50);

- Улица Депутатская (гимназия № 6);

- Улица Нижняя (школа № 62).

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