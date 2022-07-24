Гороскоп на 25 июля 2022 года: Раки научатся душевному общению с коллегами, Девы выделятся из толпы, а Козероги поплывут по течению

Прогноз на понедельник для всех знаков
Фото: Иван МАКЕЕВ
ОВЕН
Постарайтесь сегодня минимизировать общение с людьми. Будьте готовы к неприятным неожиданностям, однако в самый ответственный момент кто-то из знакомых сам придет к вам на помощь.
ТЕЛЕЦ
Звезды требуют от вас высокой концентрации. Сегодня появится возможность показать свои профессиональные навыки и зарекомендовать себя как специалист высокого уровня.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот день не рекомендуется экономить, сконцентрируйтесь на долгосрочных планах. Сегодня будут успешны любые выступления, вы сможете донести до публики ваши цели и задачи.
РАК
Ищите корень проблем внутри себя, но не следует надеется на чью-либо помощь. Звезды рекомендуют перевести ваше общение с коллегами из сухих формальных в теплое душевное русло.
ЛЕВ
Вы сегодня будете весь день под пристальным вниманием друзей и близких. Будьте готовые к разнообразны знакам внимания. Вечером рекомендуется собрать своих близких за одним столом.
ДЕВА
Вы сможете выделиться из толпы, этому поспособствует ваша неординарная внешность, одежда, прическа и даже жестикуляция. Используйте полученное внимание по вашему усмотрению.
ВЕСЫ
Сегодня будьте готовы действовать нестандартно и проявлять оригинальность. Будьте внимательны, кажущаяся удача может обернуться проблемой, которая потребует срочных действий.
СКОРПИОН
Пора выйти на свет и показать себя с положительной стороны. Помните, что чрезмерная замкнутость и скрытность становятся причиной дурных слухов.
СТРЕЛЕЦ
Сегодня от вас потребуются лидерские качества, нужно будет проявить ораторское искусство, быть красноречивым и убедительным. Но вы успешно справитесь с поставленной задачей.
КОЗЕРОГ
Несмотря на то, что вокруг идет все не по плану, звезды рекомендуют не делать ничего, чтобы повлиять на ситуацию. Повлиять не получится, а сделать хуже – несомненно.
ВОДОЛЕЙ
Ваш девиз этого дня – толика здорового равнодушия, скромность и умение довольствоваться малым. Сбавьте скорость, дайте окружающим возможность проявить себя.
РЫБЫ
Одинокие представители данного знака смогут встретить свою половинку. Если же половинка уже есть, то появится возможность укрепить ваше взаимопонимание и доверие.
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