Экономист рассказал, при каких условиях курс доллара вырастет выше 60 рублей

От чего зависит прогноз по курсу доллара на следующую неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый прогноз по курсу доллара приводит RT со ссылкой на беседу с ведущим аналитиком ИК «Фридом Финанс» Натальей Мильчаковой. Эксперт обозначил некий рубеж в 58 рублей.

«Доллар, оттолкнувшись от уровня в 54,5 рубля, начал расти. Если доллар сегодня или в понедельник достигнет 58 рублей и закрепится выше этого уровня, он сможет в достаточно короткие сроки дорасти сначала до 60 рублей, а если и этот уровень будет пробит вверх, то до 61—62 рублей», — объяснила Наталья Мильчакова.

Однако, в том случае, если доллар не закрепится выше 58 рублей, валюту ожидает падение минимум до 56 рублей. Но многое зависит от решения Банка России по ключевой ставке.

Также, по словам эксперта, на следующей неделе американская ФРС должна объявить решение по процентным ставкам.

«Чем больше будут повышены процентные ставки в США (в их повышении не сомневается уже никто), тем более существенно сможет укрепиться доллар к мировым резервным валютам и валютам развивающихся стран», — подытожила Наталья Мильчакова.

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