До +31 °С ожидается в Ижевске 25 июля

25 мюля в Ижевске будет очень жарко. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +29…+31 °С. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

Ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит +15…+17 °С.

Хорошего вам дня!

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