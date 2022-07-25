Гороскоп на 26 июля: талисманом удачи для Близнецов станет случайный подарок, самой надежной опорой Стрельцов окажутся друзья

Самой надежной опорой Стрельцов окажутся друзья Фото: Андрей АБРАМОВ

ОВЕН

Не доверяйте чужим словам, проверяйте все факты. Даже самые близкие люди могут подвести Овнов. Полагайтесь только на себя, чтобы получить желаемое.

ТЕЛЕЦ

Дела Тельцов пойдут в гору при усердной работе. Не разменивайтесь по мелочам. Сосредоточьтесь на наиболее важных задачах, чтобы добиться успеха.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам необходимо провести время наедине с собой. Приятная мелочь, подаренная знакомыми просто так, станет талисманом, приносящим удачу.

РАК

Не стоит перегибать палку и пытаться сделать невозможное. Плывите по течению. Исполнение сокровенной мечты не заставит себя ждать в скором времени.

ЛЕВ

Судьба готовит Львам желанный подарок. В жизни наступает белая полоса. Проводите ее в спокойной обстановке, избегайте ссор и споров с близкими людьми. И удача долго не покинет вас.

ДЕВА

Непредвиденные траты не станут поводом для грусти. Новое, совершенно неожиданное дело окажется необходимым толчком, который поможет осуществить планы.

ВЕСЫ

Окружение Весов поможет во всем, но не подарит желанной любви. Настало время для первых самостоятельных шагов. Тернистый путь приведет вас к светлому будущему.

СКОРПИОН

Скорпионы найдут в себе силы признаться своей второй половинке вчувствах. Положительный ответ не заставит себя долго ждать и приведет к долгой жизни в гармонии.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам необходимо поговорить с лучшими друзьями и поделиться переживаниями. Вам категорически нельзя стыдиться своих эмоций и подавлять их. Совет со стороны может помочь прояснить вопросы, волнующие вас.

КОЗЕРОГ

Дела не могут ждать. Сегодняшний день обещает Козерогам много выгодных предложений. Однако все решения принимайте с умом. Любой выбор будет иметь последствия в будущем.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют Водолеям сосредоточиться на совершенствовании своих хобби. Любимое дело принесет неожиданный доход и повод для гордости. Не упустите свою удачу.

РЫБЫ

Рыбам нужно побыстрее привыкнуть к новой обстановке. Не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам. Вас не оставят одних наедине с проблемами и помогут.

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