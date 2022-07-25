25 июля начался прием документов от желающих проголосовать по месту нахождения Фото: Амир Закиров

9-11 сентября в Удмуртии пройдут выборы главы региона и депутатов Госсовета седьмого созыва. Как сообщает пресс-служба ЦИК республики, сегодня, 25 июля, начался прием документов от желающих проголосовать по месту нахождения.

«Избиратели Удмуртской Республики, которые в дни голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года будут находиться вне места своего жительства (согласно отметке в паспорте о регистрации по месту жительства), но в пределах Удмуртской Республики, могут проголосовать на ближайшем избирательном участке по месту своего фактического нахождения», - говорится в сообщении.

Для голосования на ближайшем участке необходимо с 25 июля по 5 сентября подать заявление:

- в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК) в рабочие (будние) дни с 15:00 до 19:00, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 13:00;

- в любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по режиму работы МФЦ;

- через портал «Госуслуги» (до 24:00 по московскому времени 5 сентября 2022 года).

С 31 августа по 5 сентября заявление можно подать также в любую участковую избирательную комиссию (УИК) в рабочие (будние) дни с 16:00 часов до 20:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 13:00.

При подаче заявления в МФЦ, ТИК или УИК необходимо иметь при себе паспорт, а в период замены паспорта – временное удостоверение личности.

Подать заявление через «Госуслуги» могут лишь граждане с подтвержденной учетной записью.

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