В России предложили ввести лицензии для организаторов авторских туров

В последние годы россияне все чаще выбирают авторские поездки, которые проходят в стороне от массового туристического потока Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к главе Ростуризма с предложением ввести профессиональные патенты для организаторов авторских туристических мероприятий и путешествий. Об этом сообщает RT.

Крупник отметил, что в последние годы россияне все чаще выбирают авторские поездки, которые проходят в стороне от массового туристического потока. Такие туристические мероприятия, как правило, организуются на доверии и никак не контролируются со стороны государственных или иных надзорных органов. По его словам, часто это приводит к конфликтным ситуациям между сторонами.

«В данной связи в целях наведения порядка в сфере частных и авторских туристических туров по России прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении профессиональных патентов для лиц, осуществляющих организацию и проведение подобных туристических мероприятий и путешествий», — говорится в обращении (цитата по RT).

По мнению депутата, данное нововведение поспособствует сокращению числа конфликтных моментов и станет своеобразным государственным «знаком качества» при выборе гида-экскурсовода.

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