Жительницу Удмуртии забили до смерти костылем и музыкальной колонкой за то, что она не работала

От полученных ран женщина скончалась на месте. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Киясовском районе арестован 53-летний местный житель, обвиняемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, мужчина переехал в Киясово из Малой Пурги и стал жить с 51-летней женщиной. 21 июля они вместе выпили, после чего между ними произошел конфликт – мужчине не нравилось, что его сожительница нигде не работает.

«В ходе ссоры он нанес женщине множественные удары руками, деревянным костылем, музыкальной колонкой, а затем ударил ножом в голову», - говорится в сообщении.

От полученных ран женщина скончалась на месте.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина заключен под стражу.

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