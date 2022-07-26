Трех нетрезвых мужчин спасли из горящего дома в Удмуртии

В пожаре в одной из деревень Сарапульского района Удмуртии могли погибнуть три человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В пожаре в одной из деревень Сарапульского района Удмуртии могли погибнуть три человека, однако благодаря бдительному соседу трагедии удалось избежать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

21 июля, находясь у себя во дворе, мужчина увидел дым, который шел из соседнего дома. Он забежал в помещение и увидел одной из квартир трех местных жителей, которые крепко спали – они уже не первый день «отмечали» какое-то событие.

«Разбудив спящих, мужчина вывел двоих на свежий воздух, третьему потребовалась помощь, его очевидец вместе с сыном вынесли в безопасную зону», - говорится в сообщении.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводов в стиральной машине, установленной на веранде.

По данным ГУ МЧС по республике, за минувшую неделю в регионе произошел 31 техногенный и 1 природный пожар.

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