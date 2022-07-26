Гороскоп на 27 июля: Близнецы возьмутся за дело, Козероги научатся дипломатии

Астропрогноз на завтра для всех знаков
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ОВЕН
Отстаивая свою правоту, Овны рискуют серьезно поссориться с окружающими. Умерьте свой пыл. Первенство не всегда показатель успеха.
ТЕЛЕЦ
Проявляя постоянную ревность и контроль, Тельцы отпугивают своего партнера. Стройте свои отношения на уважении и доверии, чтобы сохранить их.
БЛИЗНЕЦЫ
Мир вокруг вас меняется. Не стойте столбом и беритесь за дело. Рабочий процесс поможет вам быстрее привыкнуть к переменам и не потерять жажду жизни.
РАК
Неожиданный подарок подарит Ракам вдохновение. Направьте его в творчество. Не стесняйтесь выплеснуть эмоции на бумагу.
ЛЕВ
Ссоры с близкими неизбежны. Используйте мудрость, чтобы сгладить их последствия и признать свою неправоту.
ДЕВА
Работа в команде принесет Девам море положительных моментов и станет прекрасной тренировкой лидерских качеств.
ВЕСЫ
Весы могут быть задеты неосторожным словом. Постарайтесь сохранить спокойствие и твердость. Ваше терпение вознаградится успехом в делах.
СКОРПИОН
Дела, возложенные на Скорпионов, могут показаться простыми на первый взгляд. Не расслабляйтесь. Даже мельчайшая деталь может повлиять на результат. Не торопитесь и проявите сосредоточенность.
СТРЕЛЕЦ
Любовь к неожиданностям поможет Стрельцам найти новую сферу деятельности, которая сделает их счастливее. Не бойтесь рисковать ради достижения результата.
КОЗЕРОГ
Чужие чувства влияют на день Козерогов. Старайтесь подбирать слова и поддерживать дружеский настрой в коллективе, чтобы добиться желаемого.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям стоит остановиться. Вернуть утраченное счастье можно, если уделить время семье и забудете на день о давящих на вас проблемах.
РЫБЫ
Не бойтесь идти на уступки. Проявите доброту и понимание. В ответ на это звезды помогут Рыбам в исполнении желаний.
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