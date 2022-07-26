Александр Бречалов: «Финал “Голоса Удмуртии” жду с нетерпением»

Фото: предоставлено организаторами

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира телеканала «Моя Удмуртия» заявил, что с нетерпением ожидает финала проекта «Голос Удмуртии».

«Это важный проект. У нас много творческих людей, и мы понимаем, что петь у нас любят. На 25 июля на конкурс пришло уже 750 заявок со всей Удмуртии. Всего будет восемь полуфиналов в разных городах Удмуртии, ближайший будет в Сарапуле, 30 июля, в ДК «Электрон». И каждый полуфинал – то, что я просматривал, – это полноценный концерт с живыми выступлениями и с розыгрышем призов среди болельщиков, так как нам нужно еще и культуру поддержки развивать», – рассказал он.

Руководитель региона напомнил, что в столице республики уже несколько лет проходит еще один важный для непрофессиональных исполнителей проект - «Песни нашей победы».

«В этом году то, что я видел на 9 мая в Ижевске – как наши жители поют песни Победы, – это невероятно. Поэтому финал «Голоса Удмуртии» 9 сентября на Центральной площади Ижевска жду с нетерпением. Мы самая поющая республика, самый поющий регион, и теперь осталось выявить из всех поющих лучших», – заключил Александр Бречалов.

Фото: предоставлено организаторами

Напомним, республиканский конкурс «Голос Удмуртии» проходит при поддержке Правительства Удмуртии в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Организаторы проекта – компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» и АУ УР «Центр активных коммуникаций».

Принять участие может каждый житель республики старше 6 лет – для этого необходимо до 11 августа оставить заявку на сайте golosudm.ru. Впереди еще три отборочных полуфинала: 30 июля в Сарапуле в ДК «Электрон», 6 августа в Можге в КЦ «Свет» и 13 августа в Ижевске.

Лучшие участники всех полуфиналов выступят на дополнительном отборочном концерте, где решится, кто из них выступит на финальном гала-концерте проекта на Центральной площади 9 сентября. 8 победителей в разных номинациях конкурса получат ценные призы, а лучший из лучших удостоится гран-при- сертификата на 300 тысяч рублей на путешествие по России.

«Сроки проведения конкурса: 02.07.22–09.09.22. Организаторы ООО «Центр ДМ» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045. 6+

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