«Ростелеком» представил предпринимателям Удмуртии обучающие программы и современные облачные решения

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» принял участие в бизнес-акселераторе для предпринимателей в Ижевске. Провайдер представил участникам обучающей программы современные облачные решения, а также оказал техническую поддержку в проведении мероприятия в Доме дружбы народов — подключил на площадке скоростной интернет и развернул сеть Wi-Fi.

«Сейчас резко увеличился спрос на облачные решения. Только за последний год цифровые сервисы подключили свыше 400 организаций республики. Чаще всего представители бизнеса выбирают виртуальную АТС. Услугой пользуются 2 000 предприятий. Предпринимателей прежде всего привлекает возможность быстро организовать в офисе многофункциональную телефонию при минимальных затратах. Среди достоинств сервиса — распределение звонков, запись разговоров, переадресация вызовов, голосовое меню, короткая нумерация», — говорит Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» предлагает бизнесменам и другие решения. Для удаленного видеоконтроля традиционно используется видеонаблюдение. При помощи камер проще обеспечивать безопасность, следить за сохранностью имущества, оценивать компетентность сотрудников, разбираться в спорных ситуациях. В последнее время в коммерческих целях применяется видеоаналитика. Встроенные в систему модули умеют распознавать лица, вести подсчет посетителей, определять длину очереди, строить тепловые карты. На основе аналитических данных предприниматели изучают покупательский спрос, определяют наиболее популярные места в торговых точках, проводят рекламные кампании.

По словам Сергея Тульчинского, представители малого бизнеса всё чаще подключают услуги виртуальных ЦОДов: арендовать защищенную от кибератак вычислительную инфраструктуру проще и выгоднее, чем содержать собственную.

На мероприятии участники смогли оценить качество Wi-Fi от «Ростелекома» — подключиться к сети с личных устройств и активировать тестовый период услуг.

Седьмой поток бизнес-акселератора проходит в Ижевске с мая по август, в нем принимают участие 66 компаний Удмуртии. Организатором выступает Корпорация развития Удмуртской Республики при поддержке регионального правительства.

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