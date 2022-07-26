В Ижевске впервые откроются фирменные пункты выдачи заказов Авито

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Авито направит на открытие фирменных пунктов выдачи заказов в городах России 100 миллионов рублей: в ПФО они откроются в 13 городах

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — продолжает открывать пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. Первые ПВЗ были открыты в 12 городах России в апреле этого года.

Летом началась массовое расширение сети — уже 90 фирменных пунктов открыты в 58 городах страны, а к осени откроется еще 80 точек.

В 2022 г. компания планирует открыть более 350 брендированных пунктов в России. На проект в этом году Авито направит более 100 млн рублей.

Всего в 2022 году компания проинвестирует в развитие Авито Доставки 3,5 млрд рублей.

На данный момент в ПФО действует 24 пункта выдачи, а до конца лета в Приволжском федеральном округе откроется еще 32 точки в Арзамасе, Балаково, Казани, Кирове, Набережных Челнах, Нижнекамске, Оренбурге, Пензе, Салавате, Стерлитамаке, Тольятти, Перми, Чебоксарах, Саратове; Нижнем Новгороде, Ульяновске, Уфе и Самаре.

«За прошедшее время с первого открытия фирменных ПВЗ в апреле число заказов через них выросло в семь раз – мы видим, что нашим пользователям важны те преимущества, которые отличают брендированные пункты. Самыми активными городами по числу заказов стали Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань. Сейчас наша приоритетная задача – масштабирование их сети, как в уже охваченных первым запуском городах, так и в новых населенных пунктах. Всего к концу 2022 года мы планируем открыть более 350 точек по всей России», – рассказал директор по логистике Авито Сергей Пустыльник.

Через Авито Доставку пользователи могут безопасно покупать вещи как в пределах своего города без личной встречи с продавцом, так и делать заказ из любого региона. В июне количество частных лиц, которые подключили опцию продажи через Авито Доставку в своих объявлениях, выросло в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом и превысило 45 млн пользователей.

В условиях растущего спроса на услугу Авито Доставки и включенный в нее механизм безопасной сделки, команда Авито расширяет сеть пунктов выдачи и отправки посылок. Общее число открытых фирменных ПВЗ на июль 2022 года составляет уже 90 точек. Этим летом в ПФО открылось еще 22 пункта выдачи Авито х EXMAIL: в двух городах открылись дополнительные, а еще в одиннадцати брендированные ПВЗ появились впервые. Всего в округе теперь действует 24 точки сети.

Фирменные ПВЗ Авито х EXMAIL не только решают задачу расширения сети точек приема и отправки заказов, но и разработаны специально с учетом потребностей пользователей платформы — например, в них есть примерочные и удобно проверять электронику. В пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Через Авито Доставку можно отправлять товары стоимостью до 150 тыс. рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг и размеры более 50×50×50 см.

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В апреле этого года в двух городах ПФО (Казани и Перми) были открыты пункты выдачи заказов Авито х EXMAIL, летом в этих же населенных пунктах открылись дополнительные фирменные ПВЗ: один в Казани и четыре в Перми.

В одиннадцати городах ПВЗ Авито х EXMAIL открылись впервые. Сейчас по одному фирменному пункту выдачи появилось в Березниках, Нефтекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове, Чайковском, Чебоксарах, три в Набережных Челнах и четыре пункта открылось в Уфе.

В Ижевске открылось два пункта по адресам:

- ул. 30 лет Победы д. 19А

- ул. Пушкинская д. 224

До конца лета в городах ПФО планируется открытие еще 32 пунктов выдачи Авито х EXMAIL: по одному в Арзамасе, Балаково, Казани, Кирове, Набережных Челнах, Нижнекамске, Оренбурге, Пензе, Салавате, Стерлитамаке, Тольятти; по два в Перми, Чебоксарах и Саратове; по три в Нижнем Новгороде и Ульяновске; четыре в Уфе и пять в Самаре.

Увидеть все доступные пункты выдачи и отправки заказов, в том числе совместные отделения Авито и EXMAIL, пользователи могут при оформлении заказа через Авито Доставку.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ АВИТО Х EXMAIL?

- Стильное пространство, в котором удобно проверять покупки и упаковывать заказы на отправку;

- Расширенная площадь помещения (по сравнению со стандартной, принятой в отрасли): от 35 до 65 кв.м;

- Наличие комфортных примерочных для того, чтобы убедиться, что вещь хорошо сидит и подходит по размеру;

- Удобное расположение розеток для проверки товара из категорий бытовой техники и электроники.

Информация от партнера