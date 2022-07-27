Погода в Ижевске 27 июля: грозы и град

Сегодня возможны грозы Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 27 июля. Надеемся, вы почувствуете сегодня атмосферу маленькой пятницы. А «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +24…+26 градусов. В период с 12 до 18 часов возможны град, грозы, ливни и усиление ветра до 20 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Убийства авторитетов, криминальные войны и закопанные в лесу тела: откровения следователя из Ижевска о работе в 90-е

«Захотелось экстрима или легких денег?»: как девочка из благополучной ижевской семьи стала наркозакладчицей

Скелеты мужчины и женщины нашли при укладке газовых труб в селе под Ижевском