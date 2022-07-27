Ребенок 2009 года рождения пропал в Удмуртии

Мальчик ушел из дома 26 июля. Фото: ПСО «Регион 18»

В селе Бураново Малопургинского района Удмуртии ищут Михаила Титова 2009 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Подросток вышел из дома в неизвестном направлении около 12:00 26 июля.

Приметы: худощавый, короткие темные волосы, рост около 165 см. Был одет (из установленного) в темную спортивную кофту с белыми надписями на груди и галоши камуфляжного цвета.

Если вы знаете что-либо о местонахождении мальчика, сообщите в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или по номеру поисково-спасательного отряда 89511952971.

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