Более 17 тысяч случаев нападения клещей зафиксировали в Удмуртии

Чаще всего клещи атакуют в Ижевске и Можге Фото: Архив КП

В Удмуртии с начала сезона зарегистрировали уже 17 тысяч случаев присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Среди пострадавших – 3,2 тысячи детей. Больше всего обращений зарегистрировали в Ижевске – более 8 тысяч. На втором месте Можга – 750. Также в лидерах Дебесский район (238 случаев), Ярский (214), Юкаменский (180), Граховский (167).

Клещевой энцефалит выявили в 1,7% случаев из более 12 тысяч, боррелиоз – в 41,4 из более 9 тысяч.

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